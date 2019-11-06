Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göksu'nun Toroslardaki gerdanlığı: Salavat ve Cırlavık köprüleri - KARAMAN Haberi

Göksu'nun Toroslardaki gerdanlığı: Salavat ve Cırlavık köprüleri - KARAMAN Haberi

- Göksu nehri ve köprülerin havdan görüntüleri - Köprülerden görüntüler - Köy sakini Esat Tekinalp ile röportaj - Nehirden akan su Göksu'nun Toroslardaki gerdanlığı: Salavat ve Cırlavık köprüleri - Karaman 'da Göksu nehri üzerinde 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık 50 sene öncesine kadar kullanılan Salavat ve Cırlavık köprüleri, ekoturizm projesi kapsamında oluşturulacak yürüyüş rotalarıyla turizme kazandırılacak - Karaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Burhan Yemiş: - "Proje bittiğinde ziyaretçilerimiz burada doğayla baş başa, doğaya zarar vermeden yürüşüşlerini yapıp, fotoğraf çekebilecek"KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman 'da 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık 50 sene öncesine kadar kullanılan Salavat ve Cırlavık köprüleri, zamana meydan okuyor.Pamukdere Kanyonu'ndan geçen Göksu Nehri'nin üzerine inşa edilen Salavat ve Cırlavık köprüleri, Karaman oğlu Beyliği döneminde 14. yüzyılda inşa edildi.Kanyonun iki yakasını bir araya getiren, kervanların ve yaylacıların geçiş yolunda bulunduğu için 50 yıl öncesine kadar kullanılan tek kemerli tarihi köprüler, zaman içerisinde bakımsızlık ve çeşitli doğa olayları nedeniyle tahrip oldu.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kentteki ekoturizmin canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak olan köprüler, özellikle doğayla baş başa kalmak isteyenler için alternatif yürüyüş rotasına dönüşecek. Karaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Burhan Yemiş, 14. yüzyılda Karaman oğlu Beyliği zamanında yapılan köprülerde kitabe bulunmadığı için kim tarafından yaptırıldığının bilinmediğini söyledi.

Köprülerin bölgenin coğrafi yapısına uygun inşa edildiğini anlatan Yemiş, şunları kaydetti:"Köprüler kesme taştan yapılmış ve ayaklar nehrin iki tarafındaki kayaların üzerine oturtulmuş. Her iki köprü de tek kemerden oluşuyor. Salavat Köprüsü Göksu Nehri üzerine, Cırlavık Köprüsü de Cırlavık Deresi'nin üzerine kurulmuş. Cırlavık Deresi 500 metre sonra Göksu'ya kavuşuyor. Biraz daha aşağıya tek bir köprü yapılsa Cırlavık Köprüsü'ne ihtiyaç kalmayabilirdi. Fakat bu zamanda nehrin debisinden, bıraktığı izlerden yapılacak köprünün zaman zaman su altında kalabilme tehlikesi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden iki köprü yapılmış. Köprülerin uçlarında tarihi taş döşeme yollar hala mevcut."Ekoturizmin geliştirilmesi projesi kapsamında köprülerin bulunduğu bölgede bir güzergah belirlenerek yürüyüş yolu yapılacağını kaydeden Yemiş, "Proje bittiğinde ziyaretçilerimiz burada doğayla baş başa, doğaya zarar vermeden yürüşüşlerini yapıp, fotoğraf çekebilecek." dedi.

Yürüyüş Yolu Güzergah Ziyaretçiler Fi Yapı Kervan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı