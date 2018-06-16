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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecanı - MUĞLA

Gökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecanı - MUĞLA

- Gökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecan - Akçapınar sahilinden detay görüntüler - Rüzgar sörfü yapan tatilcilerden detaylar - Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Ramazan Taş'ın konuşmasıGökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecanı - Rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturduMUĞLA (AA) - Muğla Gökova Körfezi'nde, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, rüzgarın tadını çıkarıyor.Bayram tatilinde Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni tercih edenlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Akçapınar Sahili'nde rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar adeta görsel bir şölen sundu.Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Ramazan Taş, AA muhabirine, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Akçapınar Sahili'nin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu belirten Taş, "Ramazan Bayramı nedeniyle önceki haftalara oranla gelen sporcu ve ziyaretçi sayısında artış var. Şu anda gökyüzünde adeta görsel şölen yaşanıyor." dedi.
Sörf yapanları kıyıdaki vatandaşlar ve denize girenler ilgiyle izledi.

Yabancı Turist Muhabir Uçurtma Sörfü Gökyüzü 

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