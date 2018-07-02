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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Göbeklitepe'de UNESCO hareketliliği - ŞANLIURFA

Göbeklitepe'de UNESCO hareketliliği - ŞANLIURFA

- Göbeklitepe'nin genel görüntüsü - Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler - Göbeklitepe'ye taşlar - Taşların üzerindeki figürler - Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ile röportaj - İtalya'dan gelen Aleksandra Filini ile röportaj - Ziyaretçi Enes Sedef ile röportajŞANLIURFA (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan "dünyanın en eski tapınak merkezi" Göbeklitepe'de turist hareketliliği yaşanıyor. Şanlıurfa 'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, Dünya Miras Listesi'ne alınması, ören yerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı.İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ören yerinin UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne girmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yürüttükleri dünya çapında çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Aslan, Göbeklitepe'nin şehirde de sahiplenilmiş olmasının, yaptıkları çalışmaların sonucunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.Aslan, Göbeklitepe'nin listeye girmesiyle birlikte dünya çapındaki tanınırlığının artığını ifade ederek, "Göbeklitepe dünya kültürüne ait olan bir yer. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa 'nın, Güneydoğu'nun değil, ülkemizin kültür turizmi anlamında lokomotifi olabilecek bir yer. Gelecek yıllarda Şanlıurfa 'da hem turizm anlamında hem de kültür varlıklarının bilinmesi ve korunması konusunda bir dönüşüm sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
- "Burası ülkeniz için büyük bir hazine"İtalyan ziyaretçi Aleksandra Filini de yıllardan beri Göbeklitepe'ye gelmeyi düşündüğünü ve sonunda gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.
Göbeklitepe'nin "inanılmaz, rüya gibi bir yer" olduğunu anlatan Filini, "Dönünce bütün arkadaşlarıma Göbeklitepe'yi gelip görmelerini tavsiye edeceğim. Gerçekten burası ülkeniz için büyük bir hazine, bunu çok iyi değerlendirmeli ve duyurmalısınız. Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması da çok yerinde bir karar. Burası bütün dünya için önemli bir yer. Bu karardan sonra mutlaka buranın kıymetini daha fazla kişi bilecek." ifadelerini kullandı. - "Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer"Ziyaretçilerden Enes Sedef de Göbeklitepe'nin Türkiye'de gezilmesi gereken yerlerin başında geldiğini kaydetti.
Sedef, Göbeklitepe'nin muazzam bir yer olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla burası insanların ilk yerleşim yerlerinden biri ve muazzam bir güzelliği var. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer. Buranın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla birlikte daha fazla tanıtım yapılması ve daha fazla turist çekmesi gerekiyor çünkü çok önemli bir kültür mirası." dedi.
Diyarbakır'dan gelen Yener Kürk ise Göbeklitepe'nin, insanı tarihi bir yolculuğa çıkarttığını söyledi.

Göbeklitepe'nin listeye alınmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kürk, "İnşallah gereken değer verilir ve insanlar mutlaka gelip burayı görürler. Özellikle bizim vatandaşlarımızın yabancı turistlerden önce gelip burayı görmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kültür Turizmi Yabancı Turist Muhabir İtalya İtalyan 

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