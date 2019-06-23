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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi - MUĞLA

Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi - MUĞLA

- Yalıkavak Marina'da sezon açılış konseri - ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor'ın konser öncesi basın toplantısında konuşması - Gloria Gaynor ile fotoğraf çektirenler - Gloria Gaynor'ın sahne performansıGloria Gaynor Bodrum'da konser verdi - ABD'li şarkıcı Gaynor: - "Türkiye ile ilgili konuştuğum insanlar çok etkilendiğini söylüyor. Ben de konuştuğum herkese 'Türkiye'ye mutlaka gidin' diyorum. Türk yemekleri harika. Herkes çok misafirperver ve güler yüzlü ama açıkçası Türk lokumuna dayanamıyorum"MUĞLA (AA) - ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.Yalıkavak Marina'da sezon açılış konseri kapsamında sahne alan Gaynor, sevilen şarkılarını seslendirdi. ABD'li şarkıcı, konser alanını dolduran yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.Gaynor, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Turnelerinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Gaynor, "15 ülkede konser vereceğim. Bodrum harika bir yer. Yemekleri çok beğendim. İnsanların beni güler yüzle karşılaması çok hoşuma gitti. Burada keyfim çok yerinde." dedi.
Gaynor, birçok şarkısını kendisinin yazdığını aktararak "Özellikle yeni albümümdeki şarkıların çoğu bana ait. Şarkılarımı menajerimle birlikte daha çok onun yaşadığı Nashville Tennessee de yazıyoruz. Ortam çok güzel olduğu ve ilham verdiği için tercihimiz burası oluyor." diye konuştu.
- "Türk yemekleri harika"Türkiye'nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Gaynor, "Türkiye ile ilgili konuştuğum insanlar çok etkilendiğini söylüyor. Ben de konuştuğum herkese 'Türkiye'ye mutlaka gidin.' diyorum. Türk yemekleri harika. Herkes çok misafirperver ve güler yüzlü ama açıkçası Türk lokumuna dayanamıyorum." ifadesini kullandı.

İsaf Basın Toplantısı Toplantı Forma Şarkıcı 

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