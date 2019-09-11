Gezginler Nuh'un Gemisi izinde (2) - AĞRI

- Gezginlerin Telçeker köyü civarındaki Nuh'un Gemisi kalıntısı olduğu ileri sürülen alana gelişi - Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın kızı Leyla Durupınar'ın konuşmasıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh'un Gemisi kalıntısı olduğu ileri sürülen alan, bulunmasının 60. yılında kalıntıyı tespit eden Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın kızı ile torunun da aralarında bulunduğu gezginleri ağırladı. (2)
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