'Gezen Sinema' Bolu'daki çocuklar için kapılarını açtı - BOLU Haberi
"Gezen Sinema" Bolu 'daki çocuklar için kapılarını açtı - BOLU - Çocukların mobil sinema tırına girmesi ve koltuklarına yerleşmesi - Proje gönüllülerinin çocuklarla sohbet edip oyunlar oynaması - Çocukların gösterilen filmi izlemesi - Proje sorumluları, Ercan Erol Gözen, Ümit Ulusan ve Mesut Ulusan'ın açıklamaları"Gezen Sinema" Bolu 'daki çocuklar için kapılarını açtı - "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında Bolu 'ya da gelen ve içinde sinema salonu olan mobil tır, öğrencilere sinema keyfi yaşattı - Proje koordinatörü Ümit Ulusan: - "Projeye başlarken bu kadar yoksun kalındığını tahmin etmiyorduk. İlk ilimiz Sivas'a gittiğimizde 8 ilçeden 7'sinde gösterim yaptık. Binlerce çocuğa ulaştık" - Gezen Sinema gönüllüsü Ercan Erol Gözen: - "Kalabalık bir aile olarak bu serüvende yaklaşık 50 - 60 bin çocuğa ulaştık. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede bunu yaptık"BOLU (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında Bolu 'daki çocuklar, sinemayla tanışma imkanı buldu.Sivas'ta eylül ayında başlayan ve her gün farklı bir il ve ilçeye giden mobil sinema salonu, 6 - 17 yaş arasındaki çocukların sinema deneyimi yaşamasını sağlıyor.Proje gönüllüleri, ilk defa film izleme fırsatı yakalayan çocuklarla film başlamadan önce sohbet edip çeşitli oyunlar oynuyor.Film arasında ise kendilerine dağıtılan patlamış mısırları yiyen çocuklar, hayatlarında ilk defa sinema izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Bolu 'nun Mengen ilçesine gelen mobil tır sayesinde, hem ilçe merkezi hem de ilçeye bağlı köylerde eğitim gören öğrenciler, film izleme fırsatı yakaladı.İçinde sinema salonu bulunan mobil tıra giren öğrenciler, proje sorumlularıyla sohbet ettikten sonra "Kırmızı Balık" isimli animasyon filmi izledi.Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiğini söyleyen öğrenciler, bunun çok güzel bir deneyim olduğunu kaydetti. - "Çocukları sevindirmek için yola çıktık"Proje koordinatörü Ümit Ulusan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı şartlardan yoksun çocukları sevindirmek için yola çıktığını ifade etti. Bu işin en güzel tarafının çocuklarla birlikte olmak olduğunu belirten Ulusan, "Çocukların farklı bir enerjisi var. İşin gerçeği projeye başlarken bu kadar yoksun kalındığını tahmin etmiyorduk. İlk ilimiz Sivas'a gittiğimizde 8 ilçeden 7'sinde gösterim yaptık. Binlerce çocuğa ulaştık. O zaman onların yüzündeki o sevinci, mutluluğu görünce çok güzel bir iş yaptığımızı anladık." diye konuştu. Gezen Sinema gönüllüsü Ercan Erol Gözen de dezavantajlı bölgelerdeki çocukları sinemayla buluşturmak amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi."Çocuklardan öğrenip çocuklara öğretmek için yola çıktık." diyen Gözen, her gittikleri yerde sadece film izlettirmediklerini, aynı zamanda onlarla sohbet edip oyunlar oynadıklarını söyledi.
Gözen, "Kalabalık bir aile olarak bu serüvende yaklaşık 50 - 60 bin çocuğa ulaştık. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede bunu yaptık. Her gün 700 - 1000 arası çocuğa ulaşıyoruz. 110 kişilik bir sinema salonu olan tırımızla yolumuza devam ediyoruz." dedi. Gönüllü Mesut Ulusan ise projeye başladıklarında kendilerini eleştiren insanlar olduğunu dile getirerek, "Çocukların evlerinde televizyon, bilgisayar olduğu ve sinemanın çok yoksun bir durum olmadığı sürekli söylendi bize. Bazı yerlerde buna gerek olmadığı gibi cümlelerle de karşılaştık. Ama çocuklar o merdivenden çıkarken o heyecanı duymaya başlıyor. Çocuklardan izledikleri filimle ilgili geri dönüşler beklerken, bazı çocuklar yedikleri patlamış mısırdan bile zevk almış olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.