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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gençlik Karnavalı Urla'da devam ediyor - İZMİR İzle

Gençlik Karnavalı Urla'da devam ediyor - İZMİR İzle

- Karnaval alanından görüntü - Konserden detay İzmir 'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor - Urla'da devam eden festivalin üçüncü gününde Duman Grubu ve Hayko Cepkin gibi isimler sahne aldıİZMİR(AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde devam eden Gençlik Karnavalı'nın üçüncü gününde Duman grubu ve Hayko Cepkin sahne aldı.İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde düzenlenin karnavalın 3. günü de geride kaldı.Karnavalın 3'üncü gününde Duman grubu, Hayko Cepkin, Ben Fero, Güliz Ayla, Lımbotheque ve Hey Douglas performanslarını sergiledi.Karnavalı düzenleyen şirket yetkilisi Enes Çimendağ gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar etkinliğe 35 bin kişiden fazla katılım sağlandığını söyledi.

Etkinliğin son gününde de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağını tahmine ettiklerini ifade eden Çimendağ, etkinliğin sorunsuz gittiğini sözlerine ekledi.

Festival Forma 

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