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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı Video

Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı Video

- Pera ve Can Bonomo konserlerinden detay - Urla'da başlayan ve 4 gün sürecek karnavala, ilk gün 20 binden fazla kişi katıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde Gençlik Karnavalı başladı.
İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde karnaval için hazırlanan alana dün gelen kampçılar, bugün sahne performanslarıyla eğlendi.Karnavalın destekçilerinden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 20 binden fazla kişinin geldiğini söyledi.

Günübirlik girişlerle 25 bin kişinin karnavala katıldığını belirten Aydınhan, etkinliğin Türkiye'nin ilk gençlik karnavalı olduğunu ve 4 gün süreceğini dile getirdi.Karnavalın ilk günü Teoman, Can Bonomo, Fedde le Grand, Pera, Şanışer, Hedonutopıa ve Zeynep Onat performanslarını sergiledi.

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