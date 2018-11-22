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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gençler Afife Teyze'nin çağrısına kulak verdi - KAYSERİ

Gençler Afife Teyze'nin çağrısına kulak verdi - KAYSERİ

- Gençler Afife Teyze'nin çağrısına kulak verdi - Kayseri Gençlik Merkezi üyesi gençlerin Afife Küçükbenli ziyaretinden detaylarGençler Afife Teyze'nin çağrısına kulak verdi - Kayseri 'de bir grup genç, okuduğu kitapları tartışamamaktan yakınan 62 yaşındaki Afife Küçükbenli'yi kırsal mahalledeki evinde ziyaret ederek Victor Hugo'nun " "Sefiller" romanının kritiğini yaptıKAYSERİ (AA) - Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi üyesi gençler "Kitap Okuma Halkaları" projesi kapsamında, kitap okuma aşkıyla beğeni toplayan ve okuduğu kitapları birileriyle tartışmak isteyen Afife Küçükbenli'yi ziyaret etti.Gençlik merkezi üyeleri "Okuduğum kitaplarla ilgili konuşacak birilerinin olmasını çok istiyorum" diyen Küçükbenli'yi Yahyalı ilçesinin kırsal mahallelerden Seki Dağı'ndaki evinde ziyaret etti.Ziyarette, Victor Hugo'nun "Sefiller" kitabının kritiğini yapan gençler, Afife Teyze'nin yaşam tecrübelerinden de istifade etti.
Yeni nesil gençlerin teknoloji bağımlısı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Küçükbenli, okumanın insan ufkunu geliştirdiğini; okumayı sevmenin, insanı sevmek anlamına geldiğini ifade etti.
Ev sahipliğinden dolayı Küçükbenli'ye teşekkür eden gençler, Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya", Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu İle Batı Arasında İslam", Cemil Meriç'in "Bu Ülke" ve Sezai Karakoç'un "Ruhun Dirilişi" kitaplarını hediye etti.

İstifa Kitap Okuma Teknoloji İslam Grup Genç 

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