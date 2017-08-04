Genç doktor nefes bekliyor



Görevi esnasında rahatsızlanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara'ya akciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel 26 gündür makineye bağlı yaşıyor.



Genç doktorun hayata tutunabilmesi için organ nakli gerekiyor. Eğer uygun bir akciğer bulunursa Muhittin Demirel yeniden sağlığına kavuşabilecek.



Muhittin Demirel'in babası ve ablası da bir mucizenin peşinde. Tek istedikleri uygun bir bağışcının Demirel'e nefes olması.



Ölümle pençeleşen kalp doktorunun bir yaşında bir bebeği var.





