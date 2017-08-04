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04 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Genç doktor nefes bekliyor

Genç doktor nefes bekliyor

26 yaşındaki kalp doktoruna uygun bir akciğer bulunamazsa hayatını kaybedecek.

Ahi Evran Üniversitesi 


Görevi esnasında rahatsızlanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara'ya akciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhittin Demirel 26 gündür makineye bağlı yaşıyor.

Genç doktorun hayata tutunabilmesi için organ nakli gerekiyor. Eğer uygun bir akciğer bulunursa Muhittin Demirel yeniden sağlığına kavuşabilecek.

Muhittin Demirel'in babası ve ablası da bir mucizenin peşinde. Tek istedikleri uygun bir bağışcının Demirel'e nefes olması.

Ölümle pençeleşen kalp doktorunun bir yaşında bir bebeği var.


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