Gemerek trafik kazası: 6 yaralı

-Karayolu ve araç detaylı

-kaza yeri polis görüntüleri



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın Gemerek ilçesinde ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında A. E.(32) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil ile Z. G. (33) yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan A. E. (32), M. K.(50), E. M. E.(3), B.B.U. (9), S.E. (22), D.K.(8) yaralandı. Yaralılara Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (EA-GF-

