Gelin ve damat, AK Parti'nin Sivas mitingine katıldı - SİVAS
- AK Parti'nin Sivas mitingi - Gelin Nurgül Gülle ile damat Usame Acıpınar'dan detaylar - Miting alanından detaylar - Miting alanından detay görüntü - Gelin ve damadın miting alanına gelişleri - Gelin ve damadın konuşmalarıSİVAS - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı. Miting alanına bugün düğünleri olan Nurgül Gülle ile Usame Acıpınar ise gelin ve damatlığı ile katılması dikkati çekti.