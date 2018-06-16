Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gelin ve damat, AK Parti'nin Sivas mitingine katıldı - SİVAS

Gelin ve damat, AK Parti'nin Sivas mitingine katıldı - SİVAS

- AK Parti'nin Sivas mitingi - Gelin Nurgül Gülle ile damat Usame Acıpınar'dan detaylar - Miting alanından detaylar - Miting alanından detay görüntü - Gelin ve damadın miting alanına gelişleri - Gelin ve damadın konuşmalarıSİVAS - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katıldı.
Miting alanına bugün düğünleri olan Nurgül Gülle ile Usame Acıpınar ise gelin ve damatlığı ile katılması dikkati çekti.

Miting Alanı 

İlgili Foto Galeriler
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine GidiyorSuriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı