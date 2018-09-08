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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gelin arabası yerine ata bindiler - MUĞLA

Gelin arabası yerine ata bindiler - MUĞLA

- Atlardan görüntü - Gelinin ata binmesi - Davul zurna eşliğinde yürünmesi - Damat İbrahim Yılmaz'ın konuşması - Neslihan Yılmaz'ın konuşmasıGelin arabası yerine ata bindiler - Muğla 'da Yörük geleneğini yaşatmak isteyen damat, gelin almaya atla gittiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde Yörük geleneklerini yaşatmak isteyen damat, atla gelin aldı.Hayatlarını birleştiren İbrahim ile Neslihan Yılmaz çifti, Yörük kültürüne özgü atla gelin alma geleneğini sürdürdü.Esenköy Mahallesi’ndeki kızevinden gelini alan damat Yılmaz, at sırtında Karaçulha Mahallesi'ndeki evlerine geldi.Yılmaz çiftine davul zurna eşliğinde çok sayıda kişi de eşlik etti.Renkli görüntülerin oluştuğu törene katılanlar bu anı görüntüledi, bazıları da öz çekim yaptı.Damat İbrahim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü yaşatmak için araba yerine atla gelin aldıklarını söyledi.

İleride çocuklarına da bugünü anlatacaklarını belirten Yılmaz, "Kültürümüzün yaşatılmasını istiyorum. Aslımız, neslimiz Yörük. Dedelerimizde at vardı, bende de var. Bu geleneğin yaşatılması için gelin almayı bu şekilde yaptık." dedi.
Gelin Neslihan Yılmaz da kendisi için sürpriz olduğunu, ilk kez ata bindiğini dile getirdi.Ata binerken biraz korktuğunu, daha sonra heyecanının yatıştığını anlatan Yılmaz, böyle bir an yaşattığı için eşine teşekkür etti.

Çekim Davul Zurna 

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