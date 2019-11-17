Gelibolu'nun 'koşucu teyzesi' sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE Haberi
Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE - Makbule Kababıyık'ın antrenman ve koşu yapmasından görüntüler - Kababıyık'ın kupa ve madalyaları ile birlikte görüntüleri - Kababıyık'ın bahçe işleri ve temizlik yapmasından görüntüler - Kababıyık ile röportajÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.
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