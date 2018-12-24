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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Geleneksel Türk kültürü anaokulu öğrencilerine aktarılıyor - KÜTAHYA

Geleneksel Türk kültürü anaokulu öğrencilerine aktarılıyor - KÜTAHYA

- Sergiden görüntü - Öğrencilerin gösterileri ve sergiyi gezmeleri - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile röportaj - Okul Müdürü Muhammet Aksu ile röportaj Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulunda, e - twining projeleri kapsamında açılan sergi ile Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait kültürel ögeler öğrencilerle buluşturuldu."Memleketimin her köşesi cennettir" sloganıyla hazırlanan proje ile Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirilen yöresel kıyafetler, günlük kullanım malzemeleri gibi kültürel ögelerin yer aldığı sergi izlenime açıldı. Öğrenci gösterilerinin de sunulduğu sergiye ilgi yoğun oldu.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültürel mirasını yeni nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirtti.
Düzenlenen etkinliğin bu anlamda büyük önem taşıdığını aktaran Başyiğit, şöyle konuştu:"Kültürel mirasımızın gelecek nesillere taşıma ve tanıtma anlamında okulumuz idarecileri, öğretmenleri ve velilerimiz çok güzel bir çalışma hazırlamışlar. Burada Kütahya 'mızın olduğu kadar diğer illerimizin kültürel ögelerini de görmemiz mümkün. Kültürel mirasımızın öğrencilerimize aktarılması eğitimin ayrılmaz bir parçası. Bu okulumuzda bunun yapılıyor olması da umut verici. Henüz ana sınıfı seviyesini olan çocuklarımız burada belki de hayatlarında ilk defa görecekleri kültürel ögeleri görme fırsatı yakalıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Sergide Türkiye'nin çeşitli illerinden getirdikleri yöresel ürünleri sergilediklerini ifade eden okul müdürü Muhammet Aksu ise "Buradaki amacımız kültür mirasımızı ortaya çıkarmak ve yeni nesiller buluşturmak. Bir amacımız da velilerimizin okulumuza olan aidiyet duygusunu pekiştirmekti. Velilerimizin de etkinliğimize ciddi katılımı oldu. Öğrencilerimizin Türkiye'nin birçok ilini gezme fırsatı olamayabiliyor. Bu sergimizle birçok ilimizin kültürel ögelerini de öğrencilerimize gösterme fırsatımız oluyor." ifadelerini kullandı.Serginin iki gün gezebileceği bildirildi.

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