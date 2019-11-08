Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
'Geleneksel İslam Sanatları Sergisi' Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - İSTANBUL Haberi

'Geleneksel İslam Sanatları Sergisi' Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - İSTANBUL Haberi

"Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - İSTANBUL - Sergiden detaylar - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sergiyi dolaşması"Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Sergide tezhip, hüsn - i hat, çini, minyatür, cilt, katı, geometrik desenler ve ebru gibi toplamda 8 farklı sanat dalında 50 öğrenci ile 8 sanat hocasının yaklaşık 200 eseri yer alıyor - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Allah Resulü Efendimiz 'Allah güzeldir, güzeli sever' diyordu ya, onun Mevlid - i Nebi'sinin sene - i devriyesinde biz onun hadisi şerifinin bir tezahürü olarak bu güzel eserleri sergiliyoruz"İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) "Geleneksel İslam Sanatları Sergisi"nin ikincisini, Mevlid - i Nebi haftası münasebetiyle İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde (Saray Koleksiyonları Müzesi) açıldı.Sergi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu ve kendisine güzellikleri yeryüzünde göstermek için bir kabiliyet verildiğini belirtti.
Yaratıcılığın Allah'a mahsus olduğunu ifade eden Erbaş, "Tasvir etmek, Allah'ın güzelliğini kulunun üzerinde göstermesi de O'nun gücüdür. Allah Resulü Efendimiz de 'Allah güzeldir, güzeli sever' buyurarak ümmetine her türlü güzelliği göstermeleri, sergilemeleri gerektiğini ve sürekli güzel işler yapmalarını tavsiye etmiştir. İşte şu anda o güzel insanların yaptığı güzel eserlerin arasındayız. Bizim medeniyetimiz sanata önem, değer veren bir medeniyettir." diye konuştu.
Sanatçıları ortaya koyduğu eserler için teşekkür eden Erbaş, bu çalışmaların aynı zamanda gençlerin sanat zevklerinin ortaya çıkmasına vesile olduğunu kaydetti.
Bugünün Mevlit gecesi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz 'Allah güzeldir, güzeli sever' diyordu ya, onun Mevlid - i Nebi'sinin sene - i devriyesinde biz onun hadisi şerifinin bir tezahürü olarak bu güzel eserleri sergiliyoruz." ifadelerini kullandı. - Sergide 200 eser yer alıyorSergiye Diyanet İşleri Başkanı’nın eşi Seher Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, sanatçılar ve davetliler katıldı.
Sergide tezhip, hüsn - i hat, çini, minyatür, cilt, katı, geometrik desenler ve ebru gibi toplamda 8 farklı sanat dalında 50 öğrenci ile 8 sanat hocasının yaklaşık 200 eseri yer alıyor.TDV KAGEM sanat eğitmenleri ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları eserlerden oluşan sergi8 - 13 Kasım tarihleri arasında Pazartesi günleri hariç her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Geometri Minyatür Tezahür Kabiliyet Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ampullerin İçindeki Minyatür DünyaAmpullerin İçindeki Minyatür Dünya
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı