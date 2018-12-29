Geleceğin şefleri, hasta çocuklar için mutfağa girdi - İZMİR İzle
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin mutfakta çalışmaları - Makaron harcı hazırlamaları ve pişirmeleri - Hazır hale gelen ürünleri paketlemeleri - Okul içerisine kurulan standta satışını yapmaları - Doktor Öğretim Üyesi Betül Öztürk ile röportaj - Öğrencilerle röportajGeleceğin şefleri, hasta çocuklar için mutfağa girdi - İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, çocuklarda görülebilen gizli idrar yolları enfeksiyonun tespiti için gerekli çubukların alınabilmesi amacıyla hep birlikte kurabiye pişirdi - Kurabiyeleri üniversitede açtıkları stantta satan üniversite öğrencileri, elde ettikleri geliri İYEM'e bağışladı - Öğrencilerden Efe Hepsağır: - "Çocukları sevindirmek, onların hastalığının tespit edilmesi için yardımda bulunmak çok güzel. 3 gündür çalışıyoruz, muhteşem satış oldu, çok sevindim" - İYEM Başkanı Prof. Dr. Sevgi Mir: - "Öğrencilerimiz sayesinde idrar çubukları alacağız. Geleceğin mutfak şeflerine şükran borçluyum"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Hazırladıkları özel yılbaşı kurabiyelerinin satışıdan elde ettikleri geliri, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun erken teşhisinde kullanılan çubukların alınabilmesi için bağışlayan İzmir li üniversite öğrencileri, örnek bir çalışmaya imza attı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim gören 50 öğrenci, çocuklarda görülen gizli idrar yolları enfeksiyonun tespiti için gerekli olan çubukların alınabilmesi amacıyla mutfağa girdi.Üniversitedeki eğitim mutfağında 3 gün boyunca kurabiye (makaron) pişiren öğrenciler, daha sonra bunları süsleyerek yılbaşı paketi haline getirdi.Öğrenciler, yaptıkları bin 500 kurabiyeyi üniversitede açtıkları stantta tanesi 5 liradan satışa sundu.Makaronların büyük bölümünü kısa sürede satan geleceğin mutfak şefleri, elde ettikleri geliri, gizli idrar yolları enfeksiyonun tespiti için gerekli olan tek kullanımlık çubukların alınması amacıyla İdrar Yolu Enfeksiyonları ile Korunma ve Mücadele Derneğine (İYEM) bağışladı. - "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Betül Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin farklı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attığını söyledi.
Yeni yılın herkes için yeni umutlar barındırdığını belirten Öztürk, "Öğrencilerimiz bu kez geliri İdrar Yolu Enfeksiyonları ile Korunma ve Mücadele Derneğine bağışlanacak makaronlar yaptı. Onlar bir beklentileri olmadan gönüllü olarak bu projede yer aldı." diye konuştu. Öztürk, öğrencilerin, mutfağın dışında satış konusunda da deneyim kazandıklarını kaydetti. - "Çocukları sevindirmek çok güzel"Öğrencilerden Efe Hepsağır da projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını aktardı.Arkadaşlarıyla hemen mutfağa girip makaron yapmaya başladıklarını anlatan Hepsağır, "Çocukları sevindirmek, onların hastalığının tespit edilmesi için yardımda bulunmak çok güzel. 3 gündür çalışıyoruz, muhteşem satış oldu, çok sevindim. Arkadaşlarımız da bu konuda çok duyarlı." ifadelerini kullandı.Hande Yiğit ise böyle bir yardım kampanyasında bulunduğu için gurur duyduğunu vurguladı.Ders programı yoğun olmasına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadığını dile getiren Yiğit, herkesin kurabiyeleri beğendiğini, kendilerine makaron tariflerini sorduğunu belirtti. İYEM Başkanı Prof. Dr. Sevgi Mir de idrar yolu enfeksiyonunun ileri yaşlarda kronik böbrek rahatsızlıklarına neden olduğuna dikkati çekti.Hastalığın kendine özgü belirtileri olmadığını vurgulayan Mir, "Hastalık belirti vermediği için ailelere idrar çubuklarıyla idrara bakmayı öğretiyoruz. Aileler de çocukları ateşlendiğinde çubuklarla test yapıp doktora başvuruyor. Öğrencilerimiz sayesinde idrar çubukları alacağız. Geleceğin mutfak şeflerine şükran borçluyum." diye konuştu.