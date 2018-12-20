Geleceğin dahileri hayallerini çamurla tuvale yansıtıyor - ERZİNCAN

- Geleceğin dahileri hayallerini çamurla tuvale yansıtıyor - Resim çalışmalarından genel ve detay görüntüler - Erzincan BİLSEM Müdürü Yıldız Ertuç röportaj - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretmeni Cihan Kurt röportaj - BİLSEM Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Sinem Yıldırım röportaj - Öğrencilerden İrem Büşra Akar açıklama - Öğrenci Ali Kıvanç açıklamaGeleceğin dahileri hayallerini çamurla tuvale yansıtıyor - Erzincan BİLSEM'de eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, boyaya ihtiyaç duymadan çamur, kahve telvesi ve atık malzemelerden yaptıkları resimler ile beğeni topluyor - BİLSEM Müdürü Yıldız Ertuç:"Bu çocuklar ülkemizin geleceği adına çok önemli ve büyük değere sahip. Amacımız bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştirebilen öğrenciler yetiştirmek" - Görsel Sanatlar Öğretmeni Cihan Kurt:"Öğrencilerimizle sıradan teknikler yerine sıra dışı tekniklerle resimler yapmaya karar verdik. Daha çok doğadan elde ettiğimiz malzemelerle çalışmalarımızı yapıyoruz" - Öğrenci Sinem Yıldırım:"Sanatı icra etmek için pahalı malzemelere ve boyalara ihtiyaç olmadığını ve doğada bulunan malzemelerle de sanatın yapılabileceğini göstermek için çamurla çalışma yaptık"ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, boyaya ihtiyaç duymadan çamur, kahve telvesi ve atık malzemelerden yaptıkları resimleri tuvale yansıtarak hayranlık uyandırıyor.Kentteki BİLSEM'de eğitim gören özel yetenekli 174 öğrenci, güzel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, yaratıcı yazarlık, arkeoloji, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ile uzay bilimleri gibi dallarda öğrenim görüyor.Özel ilgi ve yetenekleri keşfedilen çocukların gelişimine katkı sunan BİLSEM'in Görsel Sanatlar Bölümünde eğitim gören üstün yetenekli öğrenciler, pahalı malzemelere ve boyalara ihtiyaç duymadan doğadan topladıkları çamur ve atık malzemelerle resimler yapıyor.Kahve telvesini de kullanarak yaptıkları resimleri hayalleri ile birleştirerek tuvale aktaran çocukların yaptıkları resimler görenlerin beğenisini topluyor. Erzincan BİLSEM Müdürü Yıldız Ertuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar ülkemizin geleceği adına çok önemli ve büyük değere sahip. Amacımız bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştirebilen öğrenciler yetiştirmek." dedi. Merkezde öğrencilere değerler eğitimi de verdiklerini dile getiren Ertuç, "Amaçlarımızdan birisi de kültürel mirasına sahip çıkan ve bilimsel çalışmaları sırasında değerlerini yok etmeden bu çalışmaları insanlığın faydasına, geleceğe taşıyan çocuklar yetiştirmek." ifadesini kullandı.Merkezin Görsel Sanatlar Bölümü Öğretmeni Cihan Kurt, merkezdeki 174 öğrenciden özel yetenekli 33'ü ile sıra dışı teknikler kullanarak sanatsal çalışmalar yaptıklarını anlattı.Sanatsal çalışmalarını doğadan toplanan malzemelerle yaptıklarına işaret eden Kurt, şunları dile getirdi:"Öğrencilerimizle sıradan teknikler yerine sıra dışı tekniklerle resimler yapmaya karar verdik. Daha çok doğadan elde ettiğimiz malzemelerle çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha önce kahvesi telvesi ile resim çalışmalarımız oldu. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bu yılda bunu çamurla yapmaya karar verdik." - "Amacımız çocuklarımızın ufkunu açmak"Kurt, daha önce çamurla resim yapıldığına ilişkin bir örnek ile karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizle Lavi tekniği dediğimiz tek rengin tonlarının koyudan açığa doğru kullanılması yöntemiyle resimler yaptık. Gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettik. Buradaki asıl amacımız hem teknik anlamda çocukları geliştirmek hem de ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın ufkunu açarak ülkemize faydalı bireyler olmalarını sağlamak." dedi. BİLSEM Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Sinem Yıldırım da keyifli sanatsal çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Sanatı icra etmek için pahalı malzemelere ve boyalara ihtiyaç olmadığını ve doğada bulunan malzemelerle de sanatın yapılabileceğini göstermek için çamurla çalışma yaptık. Diğer sulu boya ya da yağlı boya tekniklerine göre birazcık daha zor ancak sonunda mükemmel çalışmalar ortaya çıkması son derece keyif verici." ifadelerini kullandı. - "Çok basit gereçlerle güzel eserler ortaya çıkartılabilir"Öğrencilerden İrem Büşra Akar, sanatsal çalışmanın pahalı malzemelere ihtiyaç olmadan yapılabileceğini vurgulayarak, "İnsan istediği zaman çok basit gereçlerle çok güzel eserler ortaya çıkarabiliyor. Yaptığımız çalışmayla bunu anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.Ali Kıvanç da öğretmenlerinin çamurla resim yapma teklifini önce garip bulduklarını anlatarak, "Araştırmalarımızda çamurla yapılan resim çalışmasına rastlamadık. Daha sonra evden getirdiğim toprakla bunu denedik. Birazcık zahmetli oldu ama güzel çalışmalar, etkileyici resimler ortaya çıktı ve sonuçlarından son derece memnunuz."sözlerine yer verdi.