Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gece yarısında yavru köpekleri donmaktan kurtardılar - ANKARA

Gece yarısında yavru köpekleri donmaktan kurtardılar - ANKARA

- Gece yarısında yavru köpekleri donmaktan kurtardılar - Gençlerin parkta yapılan kulübedeki yavru köpeklerle ilgilenmesi - Gençlerin yavru köpekleri beslemesi - Serhat Mücahit Damkalı'nın konuşmasıKöpek yavrularını donmaktan kurtardılar - Başkentte dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası donmak üzere olan 3 köpek yavrusuna mahallenin gençleri sahip çıktı - Yavrular için seferber olan mahalle sakinleri karton ve tahta parçalarıyla kulübe yaparken, evlerinden getirdikleri battaniyelerle hayvanları dondurucu soğuğa karşı korudu - Köpeklerin karnını doyuran gençler, kulübe yanında ateş yakarak ısınmalarını sağladıANKARA (AA) - Başkentte, dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası donmak üzere olan 3 köpek yavrusuna mahalleli sahip çıktı.Keçiören'e bağlı Ayvalı Mahallesi'ndeki bir parkta havlama sesleri duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında 3 köpek yavrusunun soğuktan titrediğini gördü.Bunun üzerine mahalle sakinleri karton ve tahta parçalarıyla kulübe yaparken, üç genç de evlerinden getirdikleri battaniyelerle hayvanları dondurucu soğuğa karşı korudu.Evlerinden yemek de getiren gençler, kulübe yanında ateş yakarak köpeklerin ısınmasını sağladı.Yavrulara sahip çıkan mahalle sakinlerinden Serhat Mücahit Damkalı (18) kuzenleri Eyüp Baran Damkalı (17) ve Melih Boran Damkalı (16) ile gece saat 03.00'e kadar köpeklerin yanından ayrılmadı.Serhat Mücahit Damkalı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ve bu sırada karşılarına çıkan 3 yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu gördüklerini belirtti.
Mahallede oturan bazı vatandaşların da dışarı çıkarak yavrular için seferber olduğunu aktaran Damkalı, karton ve tahta parçalarıyla bir kulübe yaptıklarını anlattı. - "Evden battaniye getirdik, sıcak yemek getirdik"Damkalı, hayvanlar için evden battaniye ve sıcak yemek getirdiklerini dile getirerek, "Onlara daha iyi bir koşul sunmak için çeşitli çalışmalarda bulunduk. Kulübenin etrafına ateş yakarak hayvanları ısıttık. Onların daha iyi yaşamaları için gece yarısına kadar elimizden geldiğince yardımcı olduk." dedi.
Sokak hayvanlarına her fırsatta sahip çıktıklarını belirten Damkalı, evlerinden getirdikleri battaniyeleri köpeklerin üşememesi için kulübenin altına serdiklerini söyledi.

Damkalı, "Hayvanları yaktığımız ateşin kenarına getirdik çünkü titriyorlardı soğuktan. Şu an üşümelerini biraz da olsa gidermiş olduk." diye konuştu.
Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Damkalı, yiyecek bulamayan hayvanlar için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu.

Yavru Köpek Yaşam Mücadelesi Köpek Yavrusu Yavru Köpekler Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı