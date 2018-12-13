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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gazze'de engel atlama şampiyonası

Gazze'de engel atlama şampiyonası



: - Binicilerin alana gelmesi - İzleyicilerden detaylar - Federasyonda şampiyonaları organize eden komitenin başkanı Abdulaziz Ebu Şeria ile röportaj - Engel atlama şampiyonası yapılmasıGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistin Binicilik Federasyonu, 41 binicinin katılımıyla Gazze genelinde engel atlama şampiyonası düzenledi.
Federasyonda şampiyonaları organize eden komitenin başkanı Abdulaziz Ebu Şeria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 binicinin katıldığı bugünkü yarışmanın, 2018 yılı son şampiyonası olduğunu söyledi.

Ebu Şeria, yıl içindeki şampiyonaları kazanan 12 binicinin, gelecek ay Batı Şeria'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa Engel Atlama Yarışları'na katılacağını belirtti.

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