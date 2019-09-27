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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği - BURSA

'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği - BURSA

"Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği - BURSA - "Gaziantep Tanıtım Günleri" - Etkinlikten detaylar - Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu'yla röportaj"Gaziantep Tanıtım Günleri" - Etkinlikte, gastronomi şehrinin birbirinden özel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulduBURSA (AA) - Bursa Gaziantepliler Derneğince düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği başladı.
Çarşamba Pazarpark'da gerçekleştirilen etkinlikte, gastronomi şehrinin birbirinden özel lezzetlerinin yanı sıra bakırcılık, sedefçilik ve yemenicilik gibi şehre has el sanatlarının ürünleri satışa sunuldu.Gaziantep'in lezzetlerini tatma imkanı bulan vatandaşlar, stantları ziyaret ederek yörenin kültürünü yakından görme imkanı buldu. Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Bursa 'da düzenlenmesi için birkaç yıldır çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğin sadece yiyecek yönüyle hayata geçirilmediğini vurgulayan Şengüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız Gaziantep'i, tarihi, kültürü, el sanatları, esnafı ve yemekleriyle özellikle 2016 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren şehrin mutfağını burada tanıtmak bizlerin, kültür elçilerinin görevi oldu. Bizi, Gaziantep'i, Bursa 'da 4 gün boyunca tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İçinde yöresel halk oyunları, el sanatları, yemek ve baklava yeme yarışmalarının olduğu bir etkinlik. Bursa lılara, Bursa 'da yaşayan insanlarımıza, hemşehrilerimize Gaziantep'i tanıtmak, yaşatmak ve ilgi uyandırarak şehri görmelerini sağlamak adına böyle bir faaliyet yapıyoruz."Şengüloğlu, kültür elçisi olarak Bursa 'yı da Gaziantep'te tanıtmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Biz bu misyonu üstlendik. İnşallah gerek Gaziantep'te düzenlenen Gastrofest'te gerekse ilkbahar da yapmayı planladığımız etkinlikte, Bursa 'yı da Gaziantep'te tanıtacağız." diye konuştu.
Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yaklaşık 50 standın açıldığını aktaran Şengüloğlu, "Burada yemek firmalarımız var. Bunun yanı sıra sedefçilik, yemenicilik, 'Antep işi' dediğimiz nakış örgü, bakırcıdan tutalım da turşuluk sebzesine, baklavası, katmerine kadar, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün de burada bizimle olduğu farklı bir çok unsuru bir araya getirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.Etkinlik, 29 Eylül'de sona erecek.

Astronomi Muhabir El Sanatları Ziyaretçiler Halk Oyunları 

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