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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep mutfağı Manisa'ya taşındı

Gaziantep mutfağı Manisa'ya taşındı

- Gaziantep mutfağı - Fuar merkezinde tanıtım günleri etkinliği - Gaziantep Tanıtım Fuarından genel detaylarMANİSA (AA) - Mutfak kültürüyle ünlü Gaziantep'in tanıtımı için Manisa 'daki fuar merkezinde tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 100’den fazla standın açıldığı etkinlikte, Manisa lılar yöreye özgü baklava, Antep fıstığı, kebap, kuru dolma ve acı biberleri tatma fırsatı yakaladı.Fuarın, 30 Aralık Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

Ziyaretçiler 

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