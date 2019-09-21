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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu - İSTANBUL

Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu - İSTANBUL

- Gaziantep Yemek Festivali'nden detaylarGaziantep mutfağı İstanbul lularla buluştu - Festivalde 50 bin porsiyon kebap pişirilecekİSTANBUL (AA) - Gaziantep mutfağının dünyaca ünlü lezzetleri, İstanbul lularla buluştu. İstanbul Gaziantepliler Derneğince Ataşehir etkinlik alanında düzenlenen Gaziantep Yemek Festivali'nde baklava, lahmacun ve kebap gibi kentin önemli lezzetleri, davetlilere sunuldu. İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19'uncusu düzenlenen yemek şenliğine İstanbul luların yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

Peker, festivalde şehrin dünyaca ünlü lezzetlerini tadabilme imkanı olduğunu belirterek, "Şenlik Gaziantep'in kültürel tanıtımı için çok önemli. Etkinlik kışlık gıda hazırlıklarının son ayı olan eylülde gerçekleşiyor. Bu etkinliğe Gaziantep mutfağına ilgi duyan herkesi ve kış mevsimi için eksiklerini tamamlamak isteyen tüm vatandaşları bekliyoruz. Etkinlikte 50 farklı yiyecek standı ve 7 adet yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda, kutlu şehir Gaziantep' in hem mutfağını hem de kültürel unsurlarını tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
- Festivalde 50 bin porsiyon kebap pişirilecekYemek şenliğinde Gaziantep mutfağına özgü kuru dolma, içli köfte, firik pilavı, nohut dürüm, beyran, zahter salatasının yanı sıra 50 bin porsiyon kebap pişirilecek.Festivale katılan bando ekibi de Gaziantep yöresine ait türkülerle katılımcılara müzik dinletisi sundu.İçli köfte ve çiğ köfte yoğurma yarışmalarının da olduğu festival, yarın akşam 20.00'de sona erecek.

Çiğ Köfte Muhabir Festival Kış Mevsimi İçli Köfte 

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