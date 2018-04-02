Gaziantep'in meydanı 'cennet bahçesine' dönüşecek İzle

Gaziantep 'in meydanı "cennet bahçesine" dönüşecek - 15 Temmuz Demokrasi Meydanından detaylar - Kamil Ocak stadyumu ile meydanın drone görüntüleri - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj Gaziantep 'in meydanı "cennet bahçesine" dönüşecek - Gaziantep 'te yıllarca futbolun kalbi olarak nitelendirilen Kamil Ocak Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yerini, çocuklardan gençlere ve kadınlara kadar toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği sosyal bir alana bırakacak - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve takibiyle aslında elimiz çok güçlendi. 100 dönümlük çok büyük bir alanı, nasıl bir cennet bahçesine dönüştüreceğiz, bunun planını yapıyoruz" - " Camisiyle, yeşiliyle, kütüphanesiyle bu alanı nasıl planlayacağız, nasıl tasarlayacağız diye çalışıyoruz. Proje, bir ay içerisinde şekillenecek. Ondan sonra halkımızla paylaşacağız" - "Onların görüş ve önerileri doğrultusunda da bu tasarımı eyleme dönüştüreceğiz. Toplumun tüm kesimlerini içine alacak kapsayıcı kuşatıcı bir kentsel tasarım üzerinde çalışıyoruz"GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep 'te yıllarca futbolun kalbinin attığı Kamil Ocak Stadyumu yerini, sosyal bir alana bırakacak.Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı başındaki stat, geçen yıl Gaziantep Arena'nın hizmete sunulmasıyla atıl duruma düştü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, stadın bulunduğu bölgeyi faydalı bir alana dönüştürmek için çalışmalar yapıyor.Stadın yıkılmasıyla elde edilecek alanda caminin yanı sıra kütüphane ve gençlerin de yararlanacağı sosyal alan oluşturulması planlanıyor.Halkın görüş ve önerileri doğrultusunda eyleme dönüşecek tasarım, yaklaşık bir ay içerisinde vatandaşların beğenisine sunulacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada,100 dönümlük kent meydanının, daha yaşanabilir olması adına tasarım yaptıklarını söyledi.
Kentsel tasarımı gerçekleştirecek görevlilere tüm teknik bilgilerin ve zemin etütlerini verdiklerini belirten Şahin, "Valilik binasını da taşıyarak bu alanın yaşayan bir meydan olmasını istiyoruz. Çocukların burada bir yaşam alanı oluşturmasını ve kadınların yeşil bir doku içerisinde vakit geçirebilmesini hedefliyoruz." dedi. - "Şehirler meydanlarıyla ünlüdür"Alleben Göleti'ndeki suyun depolanıp, bu meydanda görsele dönüştürüleceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:"Meydana bir cami yapılacak. Bu camiyi, sosyal camiye dönüştürerek, içerisinde kütüphane oluşturarak, gençlerin istifade edeceği bir meydan tasarımı projemiz var. Camisiyle, yeşiliyle, kütüphanesiyle bu alanı nasıl planlayacağız, nasıl tasarlayacağız diye çalışıyoruz. Proje, bir ay içerisinde şekillenecek. Ondan sonra halkımızla paylaşacağız. Görüş ve önerileri doğrultusunda da bu tasarımı eyleme dönüştüreceğiz. Toplumun tüm kesimlerini içene alacak kapsayıcı kuşatıcı bir kentsel tasarım üzerinde çalışıyoruz. Özellikle şehirler meydanlarıyla ünlüdür."Şahin, mevcut kent meydanının istedikleri boyutlarda olmadığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve takibiyle aslında elimiz çok güçlendi. 100 dönümlük çok büyük bir alanı, nasıl bir cennet bahçesine dönüştüreceğiz, bunun planını yapıyoruz." diye konuştu.