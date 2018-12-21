Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
- Salondan ve katılımcılardan detaylar - Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun konseri - Etkinlikler kapsamında Tuluyhan Uğurlu konser verdiGAZİANTEP (AA) - Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Gaziantep 'in düşman işgalinden 97. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında bir dizi program düzenlendi. Program, Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda verdiği konserle başladı. "Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri" adıyla organize edilen konserde, Uğurlu sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi.