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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep 'çiçek açtı'

Gaziantep 'çiçek açtı'

Gaziantep "çiçek açtı" - Dülükbaba Biyolojik Göleti'nden drone görüntüleri - Kent merkezinden detaylar Gaziantep "çiçek açtı" - Büyükşehir Belediyesince 1 milyon lale, 3 milyon da süs bitkisi dikilen kent, rengarenk görüntüye büründüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 4 milyon renkli çiçek dikilen kent, rengarenk görüntüye sahip oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca baharın gelişiyle kentteki park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 1 milyon lale, 3 milyon da renkli süs bitkisinin dikildiği kentte adeta renk cümbüşü yaşandı.Botanik Bahçesi'nden Dülükbaba Biyoloik Göleti'ne kadar nerededeyse kentin dört bir yanında yürütülen çiçeklendirme çalışmaları adeta görsel şölen sundu.Kent sakinlerinden Mustafa Annaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda kentte önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Baharın gelmesiyle ekilen çiçeklerin de şehre farklı bir hava kattığını ifade eden Annaç, " Gaziantep , rengarenk oldu. Çocuklarlarımızla doyasıya doğayla iç içe olma fırsatı yakalıyoruz. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Lyon Muhabir 

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