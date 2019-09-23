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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gazeteci çiftin nikahı stadyumda kıyıldı - ANTALYA

Gazeteci çiftin nikahı stadyumda kıyıldı - ANTALYA

- Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Antalya spor stadına gelmesi - Mahsun Altaş ve Hazel Berkalp çiftinin nikah töreninden görüntüler - Nikahın kıyılmasıGazeteci çiftin nikahı stadyumda kıyıldı - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya spor taraftarı gazeteci çiftin nikahını Antalya Stadı'nda kıydıANTALYA (AA) - Antalya 'da yaşayan Antalya spor taraftarı gazeteci çiftin nikahı, Antalya Stadı'nda kıyıldı.Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya spor taraftarı gazeteci Mahsun Altaş ile meslektaşı Hazel Berkalp çiftinin nikah töreni için Antalya Stadı'nda kurulan nikah masası, Antalya spor atkıları ve Türk Bayrağı ile süslendi.Genç çiftin nikahını şahitler, konuklar ve basın mensupları eşliğinde gerçekleştirildi.
Nikahı kıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadar stadyumda hiç nikah kıymadığını, bir ilki yaşadığını bildirdi.

Bild Şahit Basın Mensupları Nikah Töreni 

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