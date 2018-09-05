Gastro İncirliova 2. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı - AYDIN
- Gastro İncirliova 2. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampından görüntüler - Yapılan pasta ve yemeklerden detaylar - Bursa Gastro Derneği Başkanı Emre İdrisoğlu'nun konuşması - Aydın Gastronomi Derneği Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Göksal Sezgin'in konuşması - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin konuşmasıGastro İncirliova 2. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde başlayan kampta aşçılık ve pasta konusunda hünerlerini gösteren yarışmacılar, usta şefler tarafından kursa tabi tutuluyorAYDIN (AA) - Aydın 'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Gastro İncirliova 2. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı 7 ülkeden 155 yarışmacının katılımıyla başladı. İncirliova Belediyesinin ev sahipliğinde İncirliova Park'ta başlayan kampta yarışmacılar, aşçılık ve pasta konusunda hünerlerini gösteriyor, usta şefler tarafından da zaman zaman kursa tabi tutuluyor.Yarışmalarda dereceye girenlere para ödülü verilecek.Bursa Gastro Derneği Başkanı Emre İdrisoğlu, yarışmada yabancı misafirleri de ağırladıklarını belirterek, "Türk mutfağının büyüklüğünü, lezzetini ve ne kadar geleneksel bir yapıya sahip olduğunu anlatmak istedik. Bu yarışmalarda böyle modern tarzdaki yemekleri günümüze uyarlayarak Türk mutfağına kazandırıyoruz." dedi. Aydın Gastronomi Derneği Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Göksal Sezgin ise organizasyonda geçen yıla göre çadır sayısını arttırdıklarını belirterek, 4 ayrı çadırda pastacılık ve aşçılık eğitimleri verdiklerini söyledi.
Sezgin, şunları kaydetti:"Eğitimler haricinde bu yıl organizasyona iki yarışma ilave ettik. Biri butik bazda yaptığımız pasta yarışması, diğeri ise aşçılık yarışması oldu. Organizasyona Kanada, Filistin, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan da katılım oldu, toplam 155 yarışmacımız var. Kampta 50 gönüllü şef adayımız var. Bu yıl vereceğimiz madalyalar haricinde ödüllerimiz de var. Bulgaristan Varna Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz bir burs var. Yarışmalarda derece alanlara 1000, 750 ve 500 avro ödül var."İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, kampın bu sene ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İncirimiz çok kıymetlidir. Tek yerel ihraç ürünümüzdür. Bunu özellikle aşçılık ve pastacılık kursuyla gıda sektöründe çok daha önemli bir yer tutması açısından farklı anlamda kullanılması için bu işi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İnşallah incirimiz bundan sonra çok farklı ürünlerde de kullanılarak kullanım alanındaki yerini hayata aktarmış olacağız." diye konuştu.