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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fotoğraf tutkunları foto safaride buluştu - AFYONKARAHİSAR İzle

Fotoğraf tutkunları foto safaride buluştu - AFYONKARAHİSAR İzle

- Foto safariye katılan fotoğrafçılardan detay görüntüler - Fotoğrafçıların Eber Gölündeki tekne turundan görüntüle - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın konuşması - Eber Gölünden detay görüntülerFotoğraf tutkunları foto safaride buluştuAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ’da bu yıl ilki düzenlenen Frig Fotofest Festivali kapsamında foto safari düzenlendi.
Afyonkarahisar ’ın görsel güzellikleriyle ünlü Frig Vadisi, Eber Gölü ve Kocatepe’de düzenlenen foto safariye, Frig Fotofest’e katılmak için Afyonkarahisar ’a gelen 30 ilden yaklaşık 300 fotoğrafçı katıldı.
İki grup halinde düzenlenen fotoğraf çekme etkinliğinde fotoğrafçılar Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü’nün görsel güzelliklerini çekme fırsatı buldu.Foto safarinin Eber Gölü’ndeki bölümüne katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı açıklamada, Eber Gölü’nün Afyonkarahisar ’ın görsel güzellikleriyle ünlü bir bölgesi olduğunu söyledi.

Tutulmaz, ilki düzenlenen Fotoğraf Festivali vesilesiyle fotoğrafçılarla doğal güzellikleri, kuşları fotoğrafladıklarını belirterek, şunları kaydetti:“Amacımız öncelikle ilimizin değerlerini, toplumun geneline yayabilmek, ilimiz tanıtmaktır. Tarih, kültür şehri olan Afyonkarahisar , doğal güzellikleriyle de ön planda olan bir yerdir. Gerek Eber Gölü, gerek Frig Vadisi ve Akdağ diğer bölümleriyle bütün ziyaretçilerimizi bekliyor. Her geçen gün buraların tanıtımında, buraların toplum tarafından kullanılmasında, topluma açık hale getirilmesinde önemli çaba sarf ediyoruz. İlki düzenlenen festival de bunun bir adımı. Bunlardaki amacımız ilimizin tanıtımını arttırmak, marka değerini üst seviyelere çıkarmaktır.”

Gesi Karahisar Ziyaretçiler Festival 

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