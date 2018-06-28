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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

- 1.Frig Fotofest' festivali'inin tanıtım video görüntüsü - Proje Koordinatörü Murat Özçelik'le röportaj - Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmayı amaçlayan iki günlük Frig Fotofest Festivali kapsamında, sergi ve söyleşilerin yanı sıra Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nde fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek - Proje Koordinatörü Murat Özçelik:"Türkiye’de 30 farklı şehirden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu Afyonkarahisar ’a gelecek. Festivali geleneksel hale getirerek, her yıl yapmayı planlıyoruz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da bu yıl ilki düzenlenecek Frig Fotofest Festivali, yurt genelinden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkununu buluşturacak. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar ve İhsaniye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, hafta sonu yapılacak festivalin, kentin tanıtımına katkı sağlaması planlanıyor. Festival kapsamında, Cengiz Karlıova, Serkan Turaç ve Burak Şenbak, kişisel fotoğraf sergileri açarak söyleşilere katılacak. Ayrıca Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nde fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek.Proje Koordinatörü Murat Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri festivalin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Festivalle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Özçelik, "Türkiye'de 30 farklı şehirden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu Afyonkarahisar 'a gelecek. Festivali geleneksel hale getirerek, her yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.
Frig Vadisi'nin ve kentin, fotoğraf açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayan Özçelik, festivalin Afyonkarahisar 'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Hafta Sonu Muhabir Sivil Toplum Karahisar Festival 

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