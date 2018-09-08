Foça'da deniz temizliği devam ediyor

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Foça ilçesinde fuel oil sızıntısını denizden temizleme çalışmaları üç noktada devam ediyor. İnce temizliğin ardından sahildeki kayalıkların altı basınçlı suyla yıkanacak. İzmir’in Foça ilçesinde yaklaşık 2,5 kilometrede etkili olan akaryakıt sızıntısı kontrol altına alınırken, deniz temizleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler Aliağa ile Yeni Foça arasında kalan Gencerli bölgesinde üç noktada ince temizlik yapıyor. Yeni Foça'da denize giren herhangi bir vatandaş görülmezken, ince temizliğin ardından sahildeki kayalıkların altı basınçlı suyla yıkanacağı belirtildi. "Balıklar yaşıyor" Temizlik çalışmaları sürerken bir yandan balık tutan Aliye Ersöz isimli vatandaş, "Denizimiz çok kötü bir hadise ile karşılaştı. Hala temizlenmeye çalışılıyor. Biz balık hastası bir aileyiz. Deniz canlılarının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Oltamızı attık, balıklar yaşıyor. Herhangi bir problem yok. Keşke böyle çirkin bir olayla karşılaşmasaydık. Biz kıyıya bağlanan tekneleri kesinlikle istemiyoruz. Görüntü kirliliğine sebep oluyor. Ekipler, kayaların yıkanacağını söylüyor. Girişteki kayaların yıkanması mümkün değil. Buraya güzel bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Sahilimiz bir hafta önce simsiyahtı" Hüseyin Doğan isimli vatandaş ise, "Sahilimiz bir hafta önce simsiyahtı. Ekipler büyük fedakarlıklarla burayı tertemiz yapıyor. Kendini bilmezler, böyle pislikler yapıyor; bunu da halk çekiyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Sahilimiz dünyanın en güzel yerlerinden biri" diye konuştu.

"Çok kısa sürede temizlediler" Yeni Foça Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hakan Beren de, şunları söyledi: "Geçen cuma denizimiz kirlendi. Hemen yetkililere bildirdik. Denizimizi çok kısa sürede temizlediler. Bu kadar kısa zamanda temizleneceğini düşünmüyordum. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ekipler de çok başarılı iş çıkardılar."

