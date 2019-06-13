Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor İzle

Fırtına Vadisi’ndeki yıkımlar devam ediyor İzle

arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

Hafta Sonu Kaçak Yapılaşma Ekolojik Kaçak Yapı Harekete Geç 


- Rize'nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı 2 gündür devam ediyor. Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçilmişti. Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı. Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için 'tebligat' gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından 11 Haziran günü yeniden başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sabah erken saatlerde başlayan yıkımlarda 2 günde 15’e yakın kaçak bina yıkıldı. Bazı bina sahipleri ise kaçak yapılarını kendileri yıktı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki binaların yıkımlarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem
Tatilciler Dönüşe GeçtiTatilciler Dönüşe Geçti
Karakeçili Yörükleri Yayla YolundaKarakeçili Yörükleri Yayla Yolunda
Cevizli Baklavada Ekmek Kırıntısı HilesiCevizli Baklavada Ekmek Kırıntısı Hilesi
322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı