'Fırıncı Ozan'dan sokak hayvanlarına mobil ekmek servisi - MUĞLA
"Fırıncı Ozan"dan sokak hayvanlarına mobil ekmek servisi - MUĞLA - Sokak hayvanlarından görüntü - Ozan bilgin'in kedileri ekmekle beslemesi - Ozan bilgin'in kaz ve ördekleri beslemesi - DetaylarSokak hayvanlarının "fırıncı Bilgin'i" - Bodrum'daki turizm işletmelerine ekmek satışı yapan fırıncı 41 yaşındaki Ozan Bilgin, yol güzergahındaki sokak hayvanlarını elleriyle besliyor - Sokak hayvanlarının, fırıncı Bilgin'i gördüklerinde verdiği tepki görenleri etkiliyor - İki çocuk babası Ozan Bilgin - "Her sabah onlara yiyecek verip karınlarının doyduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Kedi ve köpek yavrularının özellikle kışın yaşamaları çok zor. Yavru hayvanlara ayrı bir özen gösteriyorum" - "Gücüm yettiğince, ben bu işi yaptığım sürece, onları aç bırakmayacağım"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki turizm işletmelerine ekmek satışı yapan fırıncı Ozan Bilgin, yol güzergahındaki sokak hayvanlarını da doyuruyor.İslamhaneleri Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası 41 yaşındaki Ozan Bilgin, 20 yıldır fırıncılık yapıyor.Turgutreis ve Gümbet Mahallesi'ndeki iki ayrı bölgede şubesi bulunan fırında çalışan Bilgin'in yolu her sabah, Gümbet dolgu alanındaki kedi, köpek, tavuklar ile denizdeki ördek ve kazlarla kesişiyor.Uzun süredir sokak hayvanlarının "fırıncı Bilgin'i" olarak da tanınan Bilgin'in minibüsünü görünce yola fırlayan ve etrafını saran hayvanların verdiği tepkiler, görenleri etkiliyor.Hayvan dostu fırıncı Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada kedi, köpek, ördek ve kaz gibi hayvanların kış aylarında zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. - "Arabamı görünce koşarak geliyorlar"Bu hayvanlara biraz olsun destek olmaya çalıştığını ifade eden Bilgin, "Her sabah otellere ve diğer işletmelere ekmek vermek için bu bölgeye geliyorum. Bana çok alıştılar. Her sabah arabamı görünce koşarak yanıma geliyorlar. O anda arabamda bulunan ekmek ve poğaça gibi yiyecekleri veriyorum. Onlar için mutlaka ayırıyorum ayrıca tabi." diye konuştu. Sokak hayvanlarına uzun süredir bu şekilde yardım etmeye çalıştığını anlatan Bilgin, onların aç kalmamaları için çaba sarf ettiğini belirtti. - "Karınlarının doyduğunu görünce çok mutlu oluyorum"Kedi, köpek, tavuk ve denizdeki ördekleri de beslediğini aktaran Bilgin, şöyle konuştu:"Turgutreis'te bir fırında uzun süredir çalışıyorum. Onların aç olduğunu görünce dayanamıyorum. Her sabah onlara yiyecek verip karınlarının doyduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Kedi ve köpek yavrularının özellikle kışın yaşamaları çok zor. Yavru hayvanlara ayrı bir özen gösteriyorum. Onlara gücüm yettiğince destek olmaya çalışıyorum. Hayvanların yaz aylarında sıkıntıları olmuyor, ancak kış aylarında çok aç kalıyorlar. Her sabah beni bekliyorlar. Artık onlar da ben de çok alıştık."Her sabah deniz kenarında soğukta bekleyen ördeklerin, aracına koşarak geldiğini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Bilgin, "Gücüm yettiğince, ben bu işi yaptığım sürece, onları aç bırakmayacağım." diye konuştu. - "Her sabah onlarla yakından ilgileniyor"Fırıncıdan ekmek alan otel çalışanlarından Murat Dönmez ise Bilgin'i, "iyi kalpli bir insan" olarak değerlendirdi.Bilgin'in her sabah hayvanlarla yakından ilgilendiğini belirten Dönmez, "Her gün kedi, köpek ve ördeklere yiyecek bırakıyor. Her sabah onlarla yakından ilgileniyor. Karınlarını doyuruyor. Sırf ördekleri görmek ve karınlarını doyurmak için muhakkak bu bölgeye uğruyor. Ona hayvanların fırıncı Bilgin'i diye sesleniyoruz" ifadesini kullandı.