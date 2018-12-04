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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Filistinli gönüllülerden Gazze'de kıyı temizliği - GAZZE Haberi

Filistinli gönüllülerden Gazze'de kıyı temizliği - GAZZE Haberi



: - Gazze Limanı'nından detaylar - Filistinli gönüllülerinin yaptığı temizlikten detaylar - "Bu sana dönecek" isimli girişimin koordinatörü Ahmed Ebu Abdu ile röportaj - Denizden çıkarılan atıklardan detaylarGAZZE (AA) - Filistinli gönüllüler Gazze Limanı'nı çeşitli atıklardan temizledi.Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan "Bu sana dönecek" adlı girişime, çok sayıda Filistinli gönüllü destek verdi. Gönüllü dalgıçlarca yapılan kıyı temizliğinde denizden büyük miktarda atık madde çıkarıldı. Gazze Limanı kıyısının yanı sıra çevredeki cadde ve sokakları da temizleyen Filistinli gönüllüler, liman boyunca uzanan duvarlara balıkçı teknelerinin yakıt sızıntısının, denize çöp atmanın ve atıkları denize dökmenin tehlikelerini anlatan resimler çizdi.Girişime destek veren bir grup genç ise "Sahillerini sen de koru", "Plastik poşet kullanmaktan vazgeç" yazılı pankartlar açtı."Bu sana dönecek" isimli girişimin koordinatörü Ahmed Ebu Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla bu işe başladıklarını söyledi.

Limanda biriken atık maddelerin tehlikeli sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Ebu Abdu, amaçlarının insanları çevreye zarar veren alışkanlıklarından kurtarmak ve çevreyi koruyan bilinçli bir toplum yaratmak olduğunu dile getirdi.

Alışkanlık Muhabir Sivil Toplum Koordinat Grup Genç 

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