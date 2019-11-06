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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Filistinli gençler 'kardeşlik ezgileri' seslendirdi - İSTANBUL İzle

Filistinli gençler 'kardeşlik ezgileri' seslendirdi - İSTANBUL İzle

Filistinli gençler "kardeşlik ezgileri" seslendirdi - İSTANBUL - Mülteci kamplarında müzik eğitimi alan Filistinli gençlerin konserinden detaylar - İzleyicilerden detaylar - Filistinli gençlerin seslendirdiği şarkılardan detaylar - Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Uzmanı Fuat Korkmaz ile röportaj - Al - Kamandjati Derneğinin temsilcisi aynı zamanda müzisyen Nur Abu Raya ile röportaj - Detaylar İSTANBUL (AA) - Mülteci kamplarında müzik eğitimi alan Filistinli gençler, İstanbul 'da müzikseverlerle bir araya geldi.Yunus Emre Enstitüsünün desteği ve Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde konser veren gençler, Arap dünyasının sevilen şarkılarını seslendirdi.Müzikal eğitimlerini Al - Kamandjati Derneği vasıtasıyla alan Filistin ve Lübnan mülteci kamplarında yetişen gençler, Zeytinburnu'ndan sonra ikinci konserlerini Samsun'da verecek.

Mülteci 

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