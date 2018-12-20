Filistin tarihi kilimlere nakşedildi - LONDRA Haberi
- Sergiden detaylar - Ian Chalmers'ın röportajı - Jan Chalmers'ın röportajı - Filistinli kadınların ülkelerinin tarihini nakşettiği duvar kilimleri Londra'da sanatseverlerle buluştu - Toplam uzunluğu 70 metreyi bulan kilimlerde Osmanlı İmparatorluğu dönemi de yer alıyorLONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Filistinli kadınların, neolitik çağdan bugüne kadarki Filistin tarihini işlediği duvar kilimleri sergisi, İngiltere 'nin başkenti Londra'da ziyarete açıldı.Filistin'in içinde ve dışında yaşayan kadınların, bağışlarla oluşturulan kaynaktan ücretleri ödenerek çalıştığı proje kapsamında oluşturulan "Filistin Tarihi Kilimi" isimli sergi, başkentte bir galeride sanatseverlerle buluştu.Filistin tarihi ve kültüründen sahnelerin işlendiği toplam uzunluğu 70 metreyi bulan kilimlerde, Osmanlı İmparatorluğu dönemi de yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin yanı sıra Kudüs'ün Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizlerce Türk askerinden teslim alınışı da resmediliyor.İsrail devletinin ortaya çıkmasında kilometre taşı niteliğindeki 2 Kasım 1917 tarihli Balfour Beyannamesi de bir kilime işlenmiş olarak sergileniyor.Sadece 6 kilimin orijinalinin yer aldığı sergide, diğer parçaların yüksek çözünürlüklü fotoğrafları bulunuyor.2012'de başlayan projenin fikir sahibi Jan Chalmers, daha önce de Güney Afrika tarihinin işlendiği 122 metrelik bir kilim projesiyle tanınıyor.Projedeki "Keiskamma Kilimi" bugün Güney Afrika parlamento binasında kalıcı sergileniyor. - "Ülkem İngiltere 'nin Filistinlilere ihanetinin farkına vardım"Chalmers'ın, kendisi de projede aktif rol alan eşi Ian Chalmers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 1963'te gittiği Filistin'de, Filistin davasına duyarlı hale geldiğini söyledi.
Chalmers, "Bölgedeyken 'Araplar' diye bir kitap okudum ve okudukça ülkem İngiltere 'nin Filistinlilere ihanetinin daha çok farkına vardım ve utanç duydum. İhanet ettiğimiz bu halk için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim." dedi. Yıllar içinde pek çok Filistinli dost kazandığını anlatan Chalmers, "Karım Jan, bugün Güney Afrika parlamentosunda asılı kilim projesini bitirdikten sonra yeni bir uğraş aramaya başladı. Ben de ona 'Nakış işlemeyi bilen ve tarihi olan kimi tanıyorsun?' diye sordum. İlk aklına gelen Filistin halkı oldu. Proje böyle başladı. " diye konuştu. Filistinlilerin, kilim projesiyle ortaya çıkan eserlerden gurur duyduklarını belirten Chalmers, projeden bir kilimin de bir gün Filistin Parlamentosunda yer almasını ümit ettiklerini söyledi.
Projenin yöneticilerinden Judith English de topraklarından sürülen Filistinlilerin vatanlarına dönme hakları bulunduğunu dile getirerek, "Bu kilim projesinin pek çok Filistinlinin yaşam koşulları hakkında dünyada bir farkındalık oluşmasına ve haklarının tanınmasına katkı sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.Londra'da 22 Aralık'a kadar gezilebilecek "Filistin Tarihi Kilimi" sergisi, daha önce de Oxford'da ziyarete açılmıştı.