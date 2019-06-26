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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye'de denizin renginin alg patlamasından dolayı değişti ortaya çıktı

Fethiye'de denizin renginin alg patlamasından dolayı değişti ortaya çıktı

- körfezden görüntüler

Kordon Körfez Kanalizasyon Bild 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, körfezinde denizin renginin sarı ve yeşile dönmesinin ardından başlatılan incelemede değişimin alg patlamasından dolayı yaşandığı belirlendi. Özellikle Çalış plajı ve kordon boyunca yaşanan deniz suyunun rengi sarı ve yeşile bürünmesiyle ilgili, vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denizden aldıkları numunelerde yapılan incelemede, renk değişiminin deniz dibindeki alglerden kaynaklandığı belirlendi. MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Deniz üzerinde görünen yeşil ve sarı renklerin mevsimsel geçişlerde havaların ısınmasıyla birlikte deniz diplerinde bulunan alglerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Renk değişiminin kanalizasyon gideri ya da atık suyla alakalı olmadığını kamuoyuna bildiririz” denildi. Öte yandan Fethiye Körfezi’nin rengi normale döndü. (MY-MB-
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