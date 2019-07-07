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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Festival balonları son kez uçtu - NEVŞEHİR

Festival balonları son kez uçtu - NEVŞEHİR

- Festival için uçuş yapacak balonların hazırlanması - Festivali izleyen kalabalık gruplardan detay - Kapadokya semalarında uçan figürlü balonlarFestival balonları son kez uçtu - Nevşehir 'de düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son gününde figürlü balonlar, Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde uçuş yaptıNEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nin son gününde, çeşitli figürleri içeren sıcak hava balonları Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde uçuş gerçekleştirdi.Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festivalde, sıcak hava balonları renkli görüntüler sahneledi.Aşk Vadisi sırtlarında gün doğumunun hemen ardından hazırlanan sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.Balon pilotları uçuş için hazırlık yaparken, binlerce kişi fotoğraf çekebilmek için alanı doldurdu.Kalabalık grupların arasında peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin, istakoz, arı, bardak, koyun ve benzeri figürlerdeki balonlar güzel görüntü oluşturdu.Yaklaşık 40 dakika boyunca peribacalarının bulunduğu alanın üzerinde süzülen balonlar, daha sonra Uçhisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.Festival, bu akşam düzenlenecek gala yemeği ile sona erecek.

Yabancı Turist Gökyüzü Alabalık Festival Yükselen 

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