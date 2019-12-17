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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı İtalya'da tanıttı - ROMA

Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı İtalya'da tanıttı - ROMA

Ferzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı - ROMA - Genel görüntüler - Basın toplantısından görüntüler - Yönetmen Özpetek ile röportaj - Filmin başrol oyuncularından Jasmine Trinca ile röportajFerzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı - Ferzan Özpetek: - "Hikaye kendi hayatımdan esinlenerek ortaya çıktı. Abim hastaydı o dönem. 1 yıl önce kaybettik. Yengem bana telefon edip, 'bana da bir şey olursa, bizim çocuklarla sen ilgilenir misin?' diye sordu. 'Oraya gelirler sizle beraber yaşarlar' demesinden çıktı hikaye. Hikayeyi orada düşündüm. Nasıl davranırız, nasıl büyütürüz iki çocuğu diye başladı" - Başrol oyuncusu Stefano Accorsi: - "Ferzan, dramayı, komediyi, ironiyi bir araya getirmesini biliyor ve her zaman o sırada anlattığının tam tersine dikkati çekmeye çalışıyor. Olgun ama aynı zamanda yenilikleri aramaya meraklı bir yönetmen ki bu çok güzel"ROMA (AA) - İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)"nın basın gösterimi yapıldı.

Toplantı İtalya 

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