Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü - UŞAK

- Mehter eşliğinde meşaleli yürüyüşten görüntüler - Konsere katılan vatandaşlardan görüntüler - Konserden detaylar Uşak 'ta Fener Alayı ve Gençlik YürüyüşüUŞAK (AA) - Uşak 'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Atapark'tan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen konser alanında son buldu.Yürüyüşe katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yıl dönümü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti. Konserde sahne alan sanatçı Yusuf Güney'e çiçek takdim eden Karabıyık, 15 Temmuz meydanını dolduran binlerce Uşak lıya teşekkür etti.Yürüyüşe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Ömer Kalaylı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş, Ayşe Şeyda Çağlar, Adem Uslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Gençlik ve Spor il Müdürü Tahir Emre Can, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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