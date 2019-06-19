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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Felçli hastanın uçma hayali gerçek oldu - ADANA Haberi

Felçli hastanın uçma hayali gerçek oldu - ADANA Haberi

- Felçli hastanın Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya ile yamaç paraşütüyle uçmasıFelçli hastanın uçma hayali gerçek oldu - Adana Havacılık Kulübü, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme yetisini kaybeden kişiyi yamaç paraşütüyle uçurduADANA (AA) - Adana Havacılık Kulübü, geçirdiği trafik kazası nedeniyle belden aşağısı felçli olan kişinin uçma hayalini gerçeğe dönüştürdü.Kulüp Başkanı Güner Akkaya, durumundan haberdar oldukları felçli Kadir Can'ın uçma hayalini gerçekleştirmek için Kayseri'deki Ali Dağı'nda etkinlik düzenledi.
Yürüme yetisini kaybeden Can'ın gökyüzüyle buluşma hayali, Akkaya'nın pilotluğunda yamaç paraşütüyle uçmasıyla gerçekleşti.Yamaç paraşütüyle bir süre Kayseri semalarında uçan Can ve Akkaya, gün batımını gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadı.

Belden Yamaç Paraşütü Trafik Kazası Gökyüzü 

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