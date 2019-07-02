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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan konser - İZMİR Video

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan konser - İZMİR Video

- Konserin yapıldığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden genel görüntüler - Şanghay Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konserden kesit - Piyanist Fazıl Say'ın piyanosuyla orkestraya eşlik etmesiİZMİR (AA) - Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, İzmir 'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.Orkestra, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang’ın "The Fading Ginkgo Biloba" eseri ile başladı.
Piyanist Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu yorumladı. İzmir li sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede orkestra, konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfoni'sini seslendirdi.Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

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