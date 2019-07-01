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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede - İSTANBUL İzle

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede - İSTANBUL İzle

- Genel görüntülerFazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede - 47. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konseri kapsamında Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte konser verdiİSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.Şanghay Filarmoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen konserde, Türkiye'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu yorumladı.Yaklaşık 11 yıldır orkestranın daimi şefliğini yapan Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası da ilk yarıda Ye Xiaogang'ın "The Fading Gingkgo Biloba" eserini icra etti.Orkestra, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfonisini seslendirdi.

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