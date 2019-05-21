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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Fazıl Say, Gaziantep'te sahne aldı Video

Fazıl Say, Gaziantep'te sahne aldı Video

- Gaziantep Üniversitesi Açıkhava Sahnesi'nde görüntüler - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say konserinden detaylar - Ünlü piyanist ve besteci, yeni eseri "Truva Sonatı" ile "İzmir Suiti" eserlerini yorumladıGAZİANTEP (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gaziantep 'te konser verdi.Say, Gaziantep Üniversitesi Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.Toplam 10 bölümden oluşan "Truva Sonatı" ile "İzmir Suiti" eserlerini yorumlayan Say, son olarak Aşık Veysel anısına bestelediği "Kara Toprak" ve "Kumru Balade" eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.Konser sonunda konuşan Say, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sahneyi dolduran sanatseverlere teşekkür eden Say, güzel bir gece geçirdiğini ifade etti.
Türkiye'nin birçok şehriyle ilgili eseri bulunduğunu anlatan Say, zengin tarihe sahip Gaziantep için de eser yapmak istediğini dile getirdi.

Piyanist 

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