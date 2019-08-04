Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

yağmur yagısı goruntulerı

Mel B Sağanak Yağış Su Baskını Trol 

-genel goruntuler
-basşkan yardımcısı ve halk ıle konuşma

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağanak etkili olurken bazı işyerlerini de su bastı. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş ve Dumlupınar Mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Fatsa Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarını hemen gerçekleştirerek muhtemel bir olumsuz duruma karşı tedbirler aldılar. Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş ve Ruhi Özbay, yağışın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptılar. Çok büyük bir su baskının olmadığını söyleyen Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, “Aniden bastıran sağanak bölgemizde etkili oldu. Kısa sürede su birikintileri birkaç esnafımızın iş yerini bastı. Ekiplerimiz bölgede temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Kısa sürede durumu kontrol altına aldık” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Günün Kahramanlık Haberi OrdudanGünün Kahramanlık Haberi Ordudan
Baba Oğul Omuz Omuza Vatan NöbetindeBaba Oğul Omuz Omuza Vatan Nöbetinde
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı