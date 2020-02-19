Fatih Erkoç'tan Bursa'da konser - BURSA Video

- Caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç'un sahne performansıFatih Erkoç'tan Bursa 'da konserBURSA (AA) - Caz müzik sanatçısı Fatih Erkoç, akustik tarzda yorumladığı şarkılarını Bursa lı sevenleri için seslendirdi.Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursa lı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.Gecede, vokalistliğin yanı sıra enstrüman çalarak da sevenlerinin karşısına çıkan Erkoç sanatseverlerden tam not aldı.Konserde sahne alan koro şefi Bahadır Sevik ve Erkoç'un sahne performansı Bursa lı müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
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