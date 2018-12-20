Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor - BATMAN Haberi
- Eyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor - SPMT aracının gelişi - Caminin yükleme hazırlıkları - Caminin yüklenmesiEyyubi Camisi'nin 2 bin 650 tonluk son bölümü taşınıyor - Batman 'ın Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi - Tarihi yapının yaklaşık 6 saat sürecek çalışmanın ardından 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması planlanıyorBATMAN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman 'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden 4 bin 600 tonluk Eyyubi Camisi'nin en ağır kısmı olan 2 bin 500 ton ağırlığındaki son bölümü taşınıyor.Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Er - Rızk, Eyyubi ve Koç camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen, Hasankeyf'teki eserler arasındaki en ağır yapı olan Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 27 Kasım'da başlayan taşınma sürecinde sona gelindi.Tarihi caminin kaldırma ve taşıma sırasında zarar görmemesi için C50 beton kullanılarak özel temel yapıldı.Tarihi caminin bahçe duvarları 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından 2 parça halinde taşınan ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son kısmı ise 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.Hava durumuna göre taşıma işlemine başlanacak olan cami, Dicle Nehri üzerinde özel olarak inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki köprü üzerinden geçirilerek, 6 saatlik çalışmanın ardından Yeni Kültürel Park Alanı'na ulaştırılması planlanıyor. - 4 eser daha Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle taşınmıştıTürkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı bir şekilde taşındı. - Süleyman Han Camisi'nin taşınma süreci tamamlandıSüleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi de bütün olarak taşındı. Minarenin Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için çalışmalar sürüyor.