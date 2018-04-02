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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Eyvah Karım' 6 Nisan'da vizyona girecek - İSTANBUL Haberi

'Eyvah Karım' 6 Nisan'da vizyona girecek - İSTANBUL Haberi

"Eyvah Karım" 6 Nisan'da vizyona girecek - İSTANBUL - Filmin fragmanı"Eyvah Karım" 6 Nisan'da vizyona girecek - Senaryosu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın tarafından kaleme alınan film, 6 Nisan'da izleyiciyle buluşacakİSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğuna Raşit Çelikezer'in oturduğu "Eyvah Karım" adlı film, 6 Nisan'da vizyona girecek.Senaryosu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın tarafından kaleme alınan filmin basın gösterimi yapıldı.Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından Wilma Elles, filmde çok güzel bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Elles, Çelikezer'le çok başarılı bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Filmde hep gece çekimlerimiz oldu. Çok soğuktu ama eğlenceliydi." dedi.
Oyuncu Yosi Mizrahi de keyifli bir iş çıkardıklarını belirterek, "Bir erkeğin esasında iki kadın arasında kaldığı zamanlarda neler yapabileceğini anlattığımız bir hikaye. Filmin sahnelerinin yüzde 80'i gece geçiyor. Bundan sonra artık film seyircilerin, kararı onlar verecek."Oyuncu Metin Yıldız da filmde bir hırsızı canlandırdığını dile getirerek, "Henüz senaryo aşamasında fark ettik ki hikaye bir tiyatro oyunu gibi yazılmış. Okuma provasında anlamıştık, güzel ve keyifli bir oyun olacağını. Çekerken de çok özveriyle, sabahlara kadar çalıştık." ifadelerini kullandı.Yapımcılığını Statü Pictures'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Murat Okay, Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Varol, Gizem İnceoğlu, Cansu Gültekin ve Köksal Engür yer alıyor.

Çekim Hırsız Fragman Tiyatro Oyunu Basın Mensupları 

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