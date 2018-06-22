Evinin bodrumunda şampiyonluk için çalışıyor - İZMİR
- Muay thai sporunda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Murat Baran Özdemir'in antrenman yapması - Murat Baran Özdemir ile röportajEvinin bodrumunda şampiyonluk için çalışıyor - Muay thai sporunda Avrupa şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki milli sporcu Murat Baran Özdemir, ailesinin taşındığı Bergama ilçesinde kulüp olmaması nedeniyle apartmanın bodrum katında oluşturduğu salonda çalışmalarını sürdürüyor - Murat Baran Özdemir: "Hocamla internet aracılığıyla görüşerek program alıyorum onun doğrultusunda antrenman yapıyorum"İZMİR (AA) - SERTAN ERGİT - Muay thai sporunda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Murat Baran Özdemir, ailesinin taşındığı Bergama ilçesinde kulüp bulunmaması nedeniyle evinin bodrum katını spor salonuna çevirdi.Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşında tanıştığı milli antrenör Sinan Ağlar'dan muay thai dersleri alan Murat Baran Özdemir, Erciş Gençlik Spor Kulübü adına katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlarda dereceler elde etti.Yaptığı spora kendisini adayan genç sporcu, geçen yıl Nevşehir'deki Yıldız ve Minikler Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda birincilik elde etti.Antalya'da geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kick Box Şampiyonası'nda yıldızlar 52 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, son olarak geçen ay Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda da 60 kilo altı gençlerde birinci oldu.Bu süreçte babasının yeni görev yeri olan İzmir 'in Bergama ilçesine taşınan Murat Baran Özdemir, ilçede çalışmalarını yürütebileceği kulüp bulunmaması üzerine oturduğu apartmanın bodrum katını kiraladı.Burada kendisine bir salon oluşturan Murat Baran, 2019 yılında Tayland'da düzenlenecek Muay Thai Dünya Gençler Şampiyonası'nda en büyük hayali olan dünya şampiyonluğuna ulaşmak için antrenmanlara başladı. AA muhabirine açıklama yapan genç sporcu, muay thai sporuna tutkuyla bağlı olduğunu, karşısına çıkan engellere rağmen yılmadan çalıştığını ifade etti. Murat Baran, gününün büyük bölümünü bodrum kattaki salonunda antrenman yaparak geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Hocamla internet aracılığıyla görüşerek program alıyorum onun doğrultusunda antrenman yapıyorum. Maçlara iki hafta kala yeniden Erciş'e gidip hocamın yanında antrenmanlara giriyorum. Onunla birlikte maçlara katılıyorum. Maçların ardından Bergama'ya dönüyorum."Hayalinin gelecekte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğuna işaret eden milli sporcu, "Türkiye'de bu kategoride bir tane dünya şampiyonumuz var. Ben bunun devamının geleceğine inanıyorum. Şampiyonluk hedefimin yanında ben de sporcu yetiştirmek istiyorum. Tıpkı beni yetiştiren Sinan Ağlar gibi milli sporcular yetiştirmek, dünya şampiyonları çıkarmak amacındayım." diye konuştu. Murat Baran Özdemir, muay thai sporuyla gençlerin düzenli çalışması ve protein ağırlıklı beslenmesi gerektiğini belirterek dövüş sporcularının diğer insanlara göre sosyal hayatlarında daha sakin ve sabırlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.