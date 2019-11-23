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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar - KAYSERİ

Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar - KAYSERİ

- Kayseri Kalesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılanlar - Kitap okuyan gençler - Genç Kızılay Üniversite Başkanı Melih Kamış ile röportaj - Etkinliğe katılan Kevser Han ile röportajEvden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılarKAYSERİ (AA) - Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde, öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla evden getirdikleri kitapları okudu ve köy okullarına gönderilmesi amacıyla bağışladı.Genç Kızılay Üniversite Başkanı Melih Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada kitap okumanın önemine değindi. Kitap okuma alışkanlığının azaldığını belirten Kamış, Genç Kızılay ekibi olarak 100 kişi ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde kitap okuduklarını belirtti.
Kamış, üniversite ve lise öğrencileriyle vatandaşların etkinliğe katıldığını vurgulayarak "Bu etkinlikte herkes evinden kitap getirdi. Getirilen kitaplar kumbaramıza bırakılacak, o kitaplar da köy okullarına gidecek." diye konuştu.
Etkinliğe katılan Kevser Han da kitap okuma farkındalığı için bir araya geldiklerini, getirdiği kitabı da köy okullarında okunması amacıyla kitap kumbarasına bırakacağını söyledi.

Kitap Okuma Medeniyetler Farkındalık Lise Öğrenci Öğrenciler 

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